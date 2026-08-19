Под воду уходят улицы Петербурга из-за сильного дождя

На место инцидента выехала бригада, которая перекачивает лишнюю воду, пишут в предприятии. Его представители заявляют, что система водоотведения в Петербурге работает исправно, ее заранее подготовили к приему осадков. Канализация самостоятельно принимает весь объем стоков, однако из-за сильного дождя система перегружается, поэтому на улицах города возникают «временные скопления воды», объясняет «Водоканал».

На фоне непогоды Комблага закрыл сады в центре Петербурга и рекомендовал горожанам воздержать от прогулок по паркам. Сильный ветер повалил дуб толщиной в полметра в Петергофе, иву толщиной 70 сантиметров в парке Интернационалистов и дерево в Выборгском районе.

Об обильных осадках синоптики предупредили петербуржцев накануне. Из-за дождя, грозы и ветра городские власти объявили «желтый» уровень погодной опасности. По данным «Водоканала», к обеду 19 августа более трети месячной нормы осадков выпало в Красносельском, Красногвардейском, Пушкинском и Петродворцовом районе. В Колпинском — более половины.