Печа-куча и тур по бюро: день нетворкинга для молодых архитекторов пройдет в Петербурге

Свои проекты смогут представить архитекторы до 35 лет. От каждого участника принимается только одна работа: либо реализованный жилой или нежилой объект, созданный за последние два года, либо нереализованный проект, занявший призовое место в профессиональном архитектурном конкурсе за тот же период.

Главным испытанием для участников станет печа-куча — формат, придуманный архитекторами как раз для тех случаев, когда презентация начинает напоминать бесконечный доклад. На выступление отводится ровно 6 минут 40 секунд: 20 слайдов по 20 секунд каждый, причем переключаются они автоматически. После этого у жюри будет еще 3 минуты 20 секунд на вопросы и комментарии.

Оценивать презентации будут архитекторы ведущих российских бюро и девелоперы. По итогам печа-кучи составят рейтинг проектов и выберут победителей. Его представят до 30 октября на сайтах Союза архитекторов Санкт-Петербурга и Ленобласти и Архи.ру.

В программу также войдет паблик-ток с признанными представителями отрасли и экскурсия по трем архитектурным бюро. Участникам покажут, как устроена работа ведущих мастерских, расскажут об их проектах и заодно дадут заглянуть за кулисы профессиональной жизни.

Заявки на участие принимают до 21 сентября. В письме нужно указать ФИО, возраст, название и статус проекта, год его создания и краткое описание на 3-5 предложений, а также приложить планшет с чертежами, визуализациями и схемами и презентацию для печа-кучи. Материалы нужно отправить на y.gerasimovich@futura-architects.com. Список прошедших отбор участников опубликуют 28 сентября.