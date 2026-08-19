Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Печа-куча и тур по бюро: день нетворкинга для молодых архитекторов пройдет в Петербурге

В Петербурге 19 октября впервые пройдет «День А» — архитектурный интенсив, на котором у молодых специалистов будет шанс представить свои идеи признанным мастерам и девелоперам. Мероприятие пройдет при поддержке Союза архитекторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, бюро FUTURA-ARCHITECTS и Архи.ру.

sakiratowa / Shutterstock

Свои проекты смогут представить архитекторы до 35 лет. От каждого участника принимается только одна работа: либо реализованный жилой или нежилой объект, созданный за последние два года, либо нереализованный проект, занявший призовое место в профессиональном архитектурном конкурсе за тот же период.

Главным испытанием для участников станет печа-куча — формат, придуманный архитекторами как раз для тех случаев, когда презентация начинает напоминать бесконечный доклад. На выступление отводится ровно 6 минут 40 секунд: 20 слайдов по 20 секунд каждый, причем переключаются они автоматически. После этого у жюри будет еще 3 минуты 20 секунд на вопросы и комментарии.

Оценивать презентации будут архитекторы ведущих российских бюро и девелоперы. По итогам печа-кучи составят рейтинг проектов и выберут победителей. Его представят до 30 октября на сайтах Союза архитекторов Санкт-Петербурга и Ленобласти и Архи.ру.

В программу также войдет паблик-ток с признанными представителями отрасли и экскурсия по трем архитектурным бюро. Участникам покажут, как устроена работа ведущих мастерских, расскажут об их проектах и заодно дадут заглянуть за кулисы профессиональной жизни.

Заявки на участие принимают до 21 сентября. В письме нужно указать ФИО, возраст, название и статус проекта, год его создания и краткое описание на 3-5 предложений, а также приложить планшет с чертежами, визуализациями и схемами и презентацию для печа-кучи. Материалы нужно отправить на y.gerasimovich@futura-architects.com. Список прошедших отбор участников опубликуют 28 сентября.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: