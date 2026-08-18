Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Реки спальных районов Петербурга рассказывают свои истории в творчестве художников

В библиотеке и арт-пространстве «Шкаф» на Маршала Тухачевского, 31Б, проходит выставка «Течение». Для нее 17 художников представили работы о семи реках. Посетители смогут исследовать городские водоемы через творчество: послушать плеск, посчитать изгибы, а также познакомиться с флорой.

Администрация Красногвардейского района
Администрация Красногвардейского района
Администрация Красногвардейского района

Главными героями экспозиции стали Нева, Охта, Оккервиль, Лапка, Лубья, а также Малиновка и Чернавка. Резиденты арт-пространства пересказали прибрежные истории в разных техниках, среди которых керамика, ткачество, вышивка, видеоарт и цианотипия. Проекты посвящены гранитным набережным, флоре лесопарков, засыпанным истокам и некрополю.

Выставку открыли в начале июля и планировали закрыть 29 августа, но в итоге продлили до 6 сентября. В субботу, 22 августа, состоится один из последних туров по экспозиции. Попасть на него можно бесплатно, но по регистрации.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: