Реки спальных районов Петербурга рассказывают свои истории в творчестве художников

Главными героями экспозиции стали Нева, Охта, Оккервиль, Лапка, Лубья, а также Малиновка и Чернавка. Резиденты арт-пространства пересказали прибрежные истории в разных техниках, среди которых керамика, ткачество, вышивка, видеоарт и цианотипия. Проекты посвящены гранитным набережным, флоре лесопарков, засыпанным истокам и некрополю.

Выставку открыли в начале июля и планировали закрыть 29 августа, но в итоге продлили до 6 сентября. В субботу, 22 августа, состоится один из последних туров по экспозиции. Попасть на него можно бесплатно, но по регистрации.