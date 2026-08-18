Сильные дожди прогнозируют в Петербурге в среду

В среду в Петербурге выпадет до трети месячной нормы осадков. Дождь пойдет ночью, сохранится в течение дня и продолжит идти ночью в четверг. В городе и на западе Ленобласти осадков будет больше, чем на востоке региона, ожидает Колесов.

Температура в среду не поднимется выше +14…+16 градусов из-за плотной облачности и обильных осадков. Кроме того, в этот день синоптик прогнозирует усиления ветра до 8-13 метров в секунду, а на акватории Финского залива до 15-18.

При этом погода на этой неделе, по словам эксперта, будет однообразной: в остальные дни температура сохранится на уровне +20 градусов.