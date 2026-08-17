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Ограничения для загранпаспортов россиян введут еще четыре страны ЕС

С октября признавать пятилетние (небиометрические) загранпаспорта перестанут Бельгия, Люксембург, Нидерланды и Швеция, следует из опубликованного Еврокомиссией документа.

Alexandros Michailidis / Shutterstock

Из четырех стран, которые вводят ограничения для российских паспортов, переходные исключения предусматривает только Швеция. Скандинавское государство до 31 декабря разрешает въезд россиянам, которые получили визы и ВНЖ стран ЕС и Шенгенского соглашения до 1 октября.

Когда новые ограничения вступят в силу, признавать небиометрические российские загранпаспорта не будут уже в 15 европейский странах, отмечает Ассоциация туроператоров России (АТОР). Ранее такие документы перестали принимать Финляндия, Исландия, Дания, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Чехия, Франция, Германия и Румыния.

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