Ограничения для загранпаспортов россиян введут еще четыре страны ЕС

Из четырех стран, которые вводят ограничения для российских паспортов, переходные исключения предусматривает только Швеция. Скандинавское государство до 31 декабря разрешает въезд россиянам, которые получили визы и ВНЖ стран ЕС и Шенгенского соглашения до 1 октября.

Когда новые ограничения вступят в силу, признавать небиометрические российские загранпаспорта не будут уже в 15 европейский странах, отмечает Ассоциация туроператоров России (АТОР). Ранее такие документы перестали принимать Финляндия, Исландия, Дания, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Чехия, Франция, Германия и Румыния.