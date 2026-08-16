В Петербурге дождливо и сыро: температура поднимется до +24 градусов

В воскресенье, 16 августа, погоду в Петербурге определяет периферия циклона с центром над югом Финляндии.

Температура воздуха составит +22…+24 градуса, в Ленобласти — +19…+24 градуса. Скорость юго-западного ветра составит 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 750 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

В понедельник также ожидаются дожди. Ночью +15…+17, днем +18…+20 градусов, рассказал синоптик Михаил Леус.