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В Петербурге дождливо и сыро: температура поднимется до +24 градусов

В городе ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди, местами возможны грозы.

Фото: Maria Paina // Shutterstock

В воскресенье, 16 августа, погоду в Петербурге определяет периферия циклона с центром над югом Финляндии. 

Температура воздуха составит +22…+24 градуса, в Ленобласти — +19…+24 градуса. Скорость юго-западного ветра составит 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 750 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

В понедельник также ожидаются дожди. Ночью +15…+17, днем +18…+20 градусов, рассказал синоптик Михаил Леус.

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