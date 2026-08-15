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В Петербурге облачно: температура не поднимется выше +21 градуса

Местами, преимущественно в первой половине дня, в городе пройдут дожди.

Фото: Gill_figueroa // Shutterstock

В субботу, 15 августа, погоду в Петербурге определяет теплый атмосферный фронт. В городе ожидается облачная с прояснениями погода.

Температура воздуха составит +19…+21 градус, в Ленобласти — +18…+23 градуса. Ветер будет дуть с юга со скоростью 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 757 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

В воскресенье также ожидаются кратковременные дожди, днем местами с грозами. Температура воздуха ночью составит +13...+15 градусов тепла, а днем поднимется до +22...+24 градусов, рассказал синоптик Михаил Леус.

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