Финальный этап футбольного турнира для людей с синдромом Дауна пройдет в Петербурге

Соревнования пройдут в Центре физической культуры, спорта и здоровья Калининского района на улице Натальи Грудининой, 2. В них поучаствуют более 20 команд из разных регионов страны, в том числе из Петербурга, Ленобласти, Москвы, Воронежа, Ижевска, Ростова-на-Дону и Красноярска. Победители получат 100 тысяч рублей на спортивный инвентарь и возможность сыграть в международном матче в Анталье против сборной Турции. Помимо футбольных матчей, участники попробуют себя в разных адаптивных видах спорта, пройдут образовательную программу и обменяются опытом с другими игроками.

В течение сезона региональные этапы «Пари на равных» прошли в Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Красноярске и Нижнем Новгороде. Их проводили при поддержке региональных и муниципальных властей, спортивных учреждений и общественных организаций. В Петербурге подведут итоги сезона и соберут вместе спортсменов, тренеров, представителей общественных организаций и партнеров проекта.

Павел Путинцев основал уникальную для Петербурга (и одну из первых в стране!) академию профессионального футбола для людей с синдромом Дауна — «47 в игре». За шесть лет игроки команды заслужили титулы многократных победителей национальных и международных соревнований по футзалу и чемпионов Всероссийской спартакиады Специальной Олимпиады. Ребята из «47 в игре» участвуют в антистигмальных арт-проектах (выставка «Не солнечные» на «Газпром Арене») и поддерживают коллаборации с фэшн-брендами («Обнимемся!» с Befree).