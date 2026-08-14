Самое фотографируемое здание России находится в Петербурге

Самым фотографируемый зданием признали Исаакиевский собор. В его карточке на сервисе — более 10 000 фотографий. Это больше, чем у любого другого российского объекта. Сам же собор считается самым большим храмом Петербурга. Чтобы получить «открыточный» кадр вблизи, эксперты советуют снимать из Исаакиевского сквера. Для создания портрета на фоне собора — в Александровском саду. Если же фотограф хочет поймать в кадр здание целиком, то снимать следует с Университетской набережной.

Самым длинным домом Петербурга и, возможно, России стало здание на Новосмоленской набережной, 1Д. Дом на 30 метров обогнал московский «лежачий небоскреб» с вычислительным центром на Варшавском шоссе. Построенное в 1980-х на Васильевском острове жилое здание с 38 парадными растянулось на 760 метров на всю Новосмоленскую набережную.

Самая маленькая площадь России — Флигельная на Васильевском острове. По сути, это небольшой внутренний двор, официально не зарегистрированный топонимической комиссией города, но уже ставший известной неформальной достопримечательностью Петербурга. Флигельная конкурирует только с Рыбнорядская площадью в Казани, которая тоже больше похожа на внутренний двор.

Также Петербург, согласно «2ГИС», имеет самый большой музей — Эримтаж, самую популярную достопримечательность — Дворцовую площадь, самое высокое здание — Лахта Центр и самую фотографируемую улицу — Невский проспект.