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В пожаре на Адмиралтейском проспекте пострадали два человека

Об этом сообщает МЧС. По предварительным данным, горит крыша исторического дома №8. Пострадали двое мужчин. С огнем борются десятки спасателей.

МЧС по Петербургу
МЧС по Петербургу

Горит 100 квадратных метров кровли. Сообщение о пожаре поступило к часу дня, пожарные прибыли на место спустя семь минут после вызова. Спасатели установили, что тлеет крыша четырехэтажного отеля. К 14:25 МЧС сообщило о локализации огня. Из дома эвакуировали 35 человек. Пострадавших с ожогами и отравлением дымом госпитализировали.

Здание, известное как дом Щербакова, построено в конце XVIII века. Согласно «Яндекс Картам», в доме располагаются гостиница «Петръ» и несколько ресторанов, среди которых «Марио Траттория», «Радио Ирландия», «Трактир на Гороховой» и «Крыша». 

Обновление. Пожар потушили в 17:14, сообщили в МЧС.

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