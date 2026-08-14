В пожаре на Адмиралтейском проспекте пострадали два человека

Горит 100 квадратных метров кровли. Сообщение о пожаре поступило к часу дня, пожарные прибыли на место спустя семь минут после вызова. Спасатели установили, что тлеет крыша четырехэтажного отеля. К 14:25 МЧС сообщило о локализации огня. Из дома эвакуировали 35 человек. Пострадавших с ожогами и отравлением дымом госпитализировали.

Здание, известное как дом Щербакова, построено в конце XVIII века. Согласно «Яндекс Картам», в доме располагаются гостиница «Петръ» и несколько ресторанов, среди которых «Марио Траттория», «Радио Ирландия», «Трактир на Гороховой» и «Крыша».

Обновление. Пожар потушили в 17:14, сообщили в МЧС.