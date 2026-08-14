Из погибшего дуба времен Николая I сделают соловьев

Чтобы сохранить память о старинном растении, на его месте посадили выращенный из его желудя саженец, а останки дерева отправили в мастерскую. Скульптор Семен Белугин больше полугода выслушивал привезенный из музея материал. По словам мастера, в своей работе ему хотелось «сохранить естественную красоту материала и дать ему новую жизнь в образе птиц», которые когда-то наполнял своим пением территорию парка. Так Белугин изготавливает два вида деревянных соловьев — птенца и взрослую птицу.

Дерево напротив западного флигеля Александровского дворца в первой половине XIX века посадил садовник Федор Лямин по воле Николая I. Растение признали аварийным, и после экспертизы Комитет по охране памятников выдал разрешение на его снос. Позже в дубе нашли осколки военных снарядов со времен Великой Отечественной войны.