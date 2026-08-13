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Беспилотники будут спасать тонущих в водоемах Петербурга

Спасатели представили автономный комплекс «СКАТ» на дистанционном управлении. Он будет вытаскивать тонущих, когда обычная лодка не может подойти к человеку из-за волн, ветра или дальности.

Администрация Санкт-Петербурга

Аппарат весит 15 килограммов, его можно сбросить в воду с высоты до 30 метров — например, с вертолёта. После приводнения он включается автоматически. Беспилотник подплывает к человеку, захватывает его и буксирует к берегу со скоростью до 5 метров в секунду. Он может перевозить людей весом до 150 килограммов.

«СКАТ» безопасен для тех, кто находится в воде: открытых винтов у него нет. Беспилотник может работать на расстоянии до одного километра от берега, а одного заряда хватает на час работы. Аппарат способен работать при волнах высотой до 1,5 метра.

Во время учений, которые провели в начале августа, с новым устройством спасатели отработали два сценария: помощь тонущему за зоной купания и эвакуация человека, упавшего с сап-борда без жилета. Беспилотник справился с обеими задачами, говорят в городской администрации. Устройство также планируют использовать для установки ограждений при разливах нефти.

Гражданские беспилотники уже летают в небе над Петербургом во время «экологических обследований». Комитет по природопользованию также планирует использовать подводные и надводные устройства для защиты экологии рек и озер города.

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