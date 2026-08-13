У Дворцовой площади слили цемент в ливневый колодец. «Водоканал» обратится в полицию

Предположительно, цемент у Дворцовой площади в колодец сливали специалисты, которые занимаются ремонтом Зимней канавки, говорит фотограф и автор видео Олег Бабенко. Блогер также рассказал, что после того, как рабочие избавились от раствора, они протерли канализационную решетку голыми руками, сполоснули ее водой и ушли.

Количество цемента, попавшего в систему, было незначительным, делятся в «Водоканале» результатами проверки. Раствор не попал в канализацию, его поглотила осадочная часть дождеприемного колодца, отмечают в предприятии. Сейчас канализация работает исправно, заверил «Водоканал». Хотя рабочие не повредили систему водоотведения, предприятие обратится в правоохранительные органы, заявили в его пресс-службе.

Несоблюдение правил в области охраны окружающей среды при сборе, обработке и утилизации отходов наказывается штраф до 250 тысяч рублей. Если такое правонарушение допустила компания, то ее работу могут приостановить на срок до 90 суток.

Во время сильных дождей ливневые канализации в Петербурге не всегда справляются с большим потоком воды. Так, вечером 11 июля в городе и Ленобласти прошел ливень с продолжительной грозой, после которого затопило Коломяжский проспект, улицы у метро «Пионерская», Удельный парк и выход у станции «Площадь восстания». В Кудрове спустя день после дождей вышла из берегов река Оккервиль и затопила одноименный парк.