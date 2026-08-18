Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Свежий выпуск Собака.ru ищите на территории киностудии «Ленфильм» — в музыкальном ресторане «Зайцы»!

В «Зайцах», открывшихся на месте знаменитого «Аквариума», заявлен формат «кафе-шантан» — каждый день по вечерам здесь звучат хиты разных лет, джазовые и авторские аранжировки и акустическая музыка. Про все свежайшее в музыке (и кино — отдаем должное окружению!) читаем, конечно, в Собака.ru, новый номер с Александрой Ребенок на обложке можно забрать прямо из буфета.

Фото предоставлено пресс-службой Зайцы
Фото предоставлено пресс-службой Зайцы
Фото предоставлено пресс-службой Зайцы

В меню — авторский разгуляй на тему русской кухни: сало из клыкача, шпроты из корюшки, оливье с колбасой из медвежатины, лавандовая уха, облепиховая полбянка с кроликом и кострец с маринованной цветной капустой. За кухню отвечает шеф Николай Миркин, а за десерты кондитер Марина Круч (пробуем сладко-сливочный оммаж на «бутылку кефира, полбатона» и зомбирующий зефирный крем со смородиной и пломбиром). 

Каменноостровский пр. 10А

Владислав Жолудев
Владислав Жолудев
Владислав Жолудев
Владислав Жолудев

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: