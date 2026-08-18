Свежий выпуск Собака.ru ищите на территории киностудии «Ленфильм» — в музыкальном ресторане «Зайцы»!

В «Зайцах», открывшихся на месте знаменитого «Аквариума», заявлен формат «кафе-шантан» — каждый день по вечерам здесь звучат хиты разных лет, джазовые и авторские аранжировки и акустическая музыка. Про все свежайшее в музыке (и кино — отдаем должное окружению!) читаем, конечно, в Собака.ru, новый номер с Александрой Ребенок на обложке можно забрать прямо из буфета.