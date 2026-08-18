Свежий выпуск Собака.ru ищите на территории киностудии «Ленфильм» — в музыкальном ресторане «Зайцы»!

В «Зайцах», открывшихся на месте знаменитого «Аквариума», заявлен формат «кафе-шантан» — каждый день по вечерам здесь звучат хиты разных лет, джазовые и авторские аранжировки и акустическая музыка. Про все свежайшее в музыке (и кино — отдаем должное окружению!) читаем, конечно, в Собака.ru, новый номер с Александрой Ребенок на обложке можно забрать прямо из буфета.
В меню — авторский разгуляй на тему русской кухни: сало из клыкача, шпроты из корюшки, оливье с колбасой из медвежатины, лавандовая уха, облепиховая полбянка с кроликом и кострец с маринованной цветной капустой. За кухню отвечает шеф Николай Миркин, а за десерты кондитер Марина Круч (пробуем сладко-сливочный оммаж на «бутылку кефира, полбатона» и зомбирующий зефирный крем со смородиной и пломбиром).
Каменноостровский пр. 10А
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