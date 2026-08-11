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Печати «Культурного блокнота» можно поставить на фестивале «Ленинградские мосты»

Музыкальный праздник, который пройдет в Петербурге с 12 по 16 августа, присоединился к популярной акции. Печати с отметкой о посещении разных площадок можно будет поставить на месте проведения концертов, а также в «Циферблате» на Мойке, где пройдут «Креативные выходные», рассказали в Смольном.

Пиотровский Online

Сценами фестиваля станут Банковский, Мучной и Мало-Конюшенный мосты, а набережные — партерами для зрителей. Кроме того, музыка прозвучит с куртин Петропавловской крепости. Под открытым небом выступят Мартин и Рушана, группы «нееет, ты что» и «Комната культуры», Zventa Sventana, Settlers,  электропоп-проект «Наадя» и многие другие.

Акция «Культурный блокнот» была приурочена ко Дню Петербурга, 27 мая. Первоначально ее планировали завершить 30 июня, однако она стала настолько популярной среди гостей и жителей города, что ее продлили сначала до конца лета, а затем и вовсе — до зимы.

Смысл проекта — собрать собственную коллекцию памятных штампов из разных петербургских мест. У каждой площадки свой оттиск, созданный по индивидуальному эскизу. При этом специальный блокнот для участия не нужен: печать можно поставить в ежедневник, путеводитель, фестивальную программку, на билет или любой другой бумажный носитель.

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