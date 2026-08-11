Новый музей, посвященный Великой Отечественной войне, построят в Ленобласти уже в следующем году

Новый музей станет частью музейно-мемориального комплекса «Дорога жизни». Его строительство стартует в 2026 году и займет примерно год, рассказывают в администрации Ленобласти. Завершить работы и сдать музей планируют к середине 2027-го. Общая площадь постройки — 300 квадратных метров.

Комплекс «Дорога жизни» на сегодня объединяет пять музейных площадок. Среди них уже есть музей «Невский Пятачок», который находится в поселке Дубровка на Ленинградской, 3, и работает ежедневно с 10:00 до 18:00.

В ходе боев на «Невском Пятачке» погибли более двухсот тысяч советских солдат, говорит вице-губернатор Владимир Цой. По его словам, из довоенных жителей в родные места в 1946 году вернулись только 86 оставшихся в живых.