Здание Чубыкинской богадельни на Московском проспекте признали региональным памятником

С 1981 года в здании работает детская музыкальная школа имени В. В. Андреева. До 1940-х годов здание использовалось как жилой дом. С 1944 по 1955 год здесь находилась 2-я Ленинградская спецшкола ВВС, а в 1970-х его приспособили под информационно-вычислительный центр ЛенГОРОНО. По данным КГИОП, лицевой фасад здания полностью сохранил историческую композицию и архитектурно-художественное оформление конца XIX века, созданное по проекту Циглера.

История постройки связана с Громовским вероисповедным кладбищем, которое основали в 1835 году петербургские старообрядцы-поповцы. Землю для него пожертвовал купец Федул Громов. Позже одним из главных благотворителей кладбища стал царскосельский купец Петр Чубыкин, завещавший 250 тысяч рублей на строительство богадельни имени цесаревича Николая Александровича.

Участок рядом с Московскими воротами приобрели в 1892 году. Через три года утвердили устав богадельни на 70 человек и официально разрешили назвать ее Чубыкинской. Весной 1896 года началось строительство трехэтажного здания по проекту архитектора Карла-Фридриха Циглера фон Шафгаузена. Работы завершили к 1899 году, однако открыть богадельню удалось только в декабре 1905-го из-за конфликта с Синодом.

На верхнем этаже разместили домовый храм во имя святителя Петра, митрополита Киевского и всея Руси — покровителя купца Чубыкина. В 1908 году по проекту архитектора Петра Гилева церковь подняли еще на один этаж и украсили звонницей.