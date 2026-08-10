В водонапорной башне в Выборге покажут работы художников перед масштабной реновацией

Работы разместят в самых разных частях башни: на узких лестницах и в больших залах, на монументальном фасаде и скалах первого этажа, под куполами с необычной акустикой. Зрители смогут спуститься в цистерны и подняться на крышу — это самая высокая точка Выборга.

К участию приглашают авторов, работающих со светом, видео, медиа, AR/VR и другими технологиями. Программа начнется с лекций о site-specific подходах, прогулок по Выборгу и исследования пространства башни. Затем художники будут работать на месте, изучать историю, архитектуру и фактуру здания, участвовать в воркшопах и питчингах, обмениваться опытом с коллегами и экспертами. С помощью технологий участники попробуют создать для культурного пространства «новую мифологию». Итогом станет коллективная мультимедийная экспозиция из девяти проектов. Автор или команда, чей проект войдет в экспозицию, получит 100 тысяч рублей.

Организаторы предоставят оборудование и материалы, а для работы над проектами в Выборге участникам организуют проживание и питание на время монтажа, показа и демонтажа. Дорогу до города художники оплачивают самостоятельно. Создание проектов запланировано на 5–15 октября.

Водонапорную башню построили в 1930 году по проекту архитектора Вяйнё Кейнянена. После войн XX века система водоснабжения Выборга значительно изменилась, и водонапорная башня утратила свой функционал. В 90-е годы внутри башни располагался бар, сауна, магазин и даже автосервис и авторынок в прилегающем дворе. В 2014 году во время ремонта в здании обнаружили почти 90 килограммов тротила. Сейчас в водонапорной башне проводят регулярные экскурсии.