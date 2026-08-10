В «Приютино» представят, как бы звучал джаз в литературном салоне времен Пушкина и Глинки

В основу фестиваля, который пройдет 22 августа с 16:00 до 20:00, легла идея представить, как бы звучал джаз звучал джаз в литературном салоне Олениных, отмечают в пресс-службе Музейного агентства Ленобласти. «Если бы в усадьбе "Приютино" все еще проходили музыкальные вечера, то ее прогрессивные хозяева наверняка захотели бы слышать у себя зажигательные ритмы самого модного музыкального направления времени», — говорят организаторы.

В программе — выступление коллектива Jazz Classic Trio, одного из ведущих отечественных ансамблей в области свинга и би-бопа. Гости также смогут поучаствовать в мастер-классах по джазовому танцу. Вокальные партии будут перемежаться нескучным джаз-ликбезом — кратким экскурсом в историю самого революционного музыкального направления — и дефиле.