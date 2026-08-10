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В «Приютино» представят, как бы звучал джаз в литературном салоне времен Пушкина и Глинки

В старинном парке Музея-усадьбы «Приютино» под Петербургом пройдет первый фестиваль «ПриютиноДжаз». Гости послушают джазовые импровизации, увидят модное дефиле, музыкальные и танцевальные эксперименты. Попасть на событие можно бесплатно.

Пресс-служба Музейного агентства Ленобласти

В основу фестиваля, который пройдет 22 августа с 16:00 до 20:00, легла идея представить, как бы звучал джаз звучал джаз в литературном салоне Олениных, отмечают в пресс-службе Музейного агентства Ленобласти. «Если бы в усадьбе "Приютино" все еще проходили музыкальные вечера, то ее прогрессивные хозяева наверняка захотели бы слышать у себя зажигательные ритмы самого модного музыкального направления времени», — говорят организаторы.

В программе — выступление коллектива Jazz Classic Trio, одного из ведущих отечественных ансамблей в области свинга и би-бопа. Гости также смогут поучаствовать в мастер-классах по джазовому танцу. Вокальные партии будут перемежаться нескучным джаз-ликбезом — кратким экскурсом в историю самого революционного музыкального направления — и дефиле.

Пресс-служба Музейного агентства Ленобласти

Усадьба «Приютино» принадлежала первому директору Публичной библиотеки и президенту Академии художеств Алексею Оленину и в начале XIX века была интеллектуальным центром, где блистали Александр Пушкин, Иван Крылов, Василий Жуковский, Константин Батюшков, Михаил Глинка, Орест Кипренский и братья Брюлловы.

Сегодня в музее представлены предметы быта XIX века, личные вещи семьи Олениных, произведения живописи и графики, проводятся театральные постановки, концерты и образовательные программы. Весной 2025 года власти Ленобласти сообщили о подготовке усадьбы к масштабной реставрации.

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