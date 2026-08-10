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Самый прохладный день на грядущей неделе назвал главный синоптик Петербурга

На текущей неделе в городе будет контрастная погода: начальник регионального Гидрометцентра Александр Колесов прогнозирует перепады температуры воздуха, а также сменяющие друг друга дождливые и сухие периоды.

Dmitry Mikheev / Shutterstock

К Петербургу приближается циклон, который уже в ночь на вторник, 11 августа, поменяет погоду в городе. Атмосферный фронт принесет не только дожди, но и похолодание, которое станет заметнее к середине недели. Если во вторник днем температура поднимется до +20 градусов, то в среду — лишь до +17…+18 градусов. Этот день и станет самым прохладным на неделе.

Вместе с этим в городе ожидаются усиления ветра до 8-13 метров в секунду, а в акваториях Финского залива и Ладоги еще мощнее — до 15-18.

Во второй половине недели, когда антициклон начнет определять погоду, осадки прекратятся, а температура поднимется. В Петербурге в эти дни воздух прогреется до +20…+22 градусов.

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