Посмотрите, как идеально зашел в новый «Шалман» свежий выпуск Собака.ru с Александрой Ребенок на обложке!

Меню — течение по волнам памяти Иосифа Бродского. Здесь и пельмени, которые поэту в Америке готовила жена Юза Алешковского, тминовые и кориандровые настойки из знаменитого нью-йоркского ресторана «Русский самовар», инвестором которого он был, и печень по-венециански, как ее готовили в обожаемой Бродским Венеции.

Барную карту вместе с настойками составляют коктейли «Ленинградский» из смеси вермутов, хереса и морошкового рассола, «Самаркандский» — орехово-сухофруктовый твист на «Манхэттен». А полка над баром вдохновлена рабочим местом Иосифа Бродского: в его шкафу вперемешку стояли книги, фотографии Роберта Фроста и Анны Ахматовой и пустые бутылки (заграничный алкоголь поэту привозили друзья, а все стекло он оставлял себе на память).