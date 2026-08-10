Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Посмотрите, как идеально зашел в новый «Шалман» свежий выпуск Собака.ru с Александрой Ребенок на обложке!

Залихватский кабак под названием «Шалман» открыла команда музея Иосифа Бродского «Полторы комнаты» и барные деятели из El Copitas Игорь Зернов, Артем Перук и Николай Киселев. Где? В Доме Мурузи, конечно. За интерьер с зеркалами, уходящими в бесконечность, стеклоблоками 1960–1970-х годов и металлической промышленной плиткой отвечает художник Александр Бродский, придумавший образ музея и всех его гастрономических проектов (найдите отпечатки его руки на одной из колонн!)

Дарья Павлюкевич
Дарья Павлюкевич
Дарья Павлюкевич
Дарья Павлюкевич

Меню — течение по волнам памяти Иосифа Бродского. Здесь и пельмени, которые поэту в Америке готовила жена Юза Алешковского, тминовые и кориандровые настойки из знаменитого нью-йоркского ресторана «Русский самовар», инвестором которого он был, и печень по-венециански, как ее готовили в обожаемой Бродским Венеции.

Барную карту вместе с настойками составляют коктейли «Ленинградский» из смеси вермутов, хереса и морошкового рассола, «Самаркандский» — орехово-сухофруктовый твист на «Манхэттен». А полка над баром вдохновлена рабочим местом Иосифа Бродского: в его шкафу вперемешку стояли книги, фотографии Роберта Фроста и Анны Ахматовой и пустые бутылки (заграничный алкоголь поэту привозили друзья, а все стекло он оставлял себе на память).

Пресс-служба Шалман
Пресс-служба Шалман
Пресс-служба Шалман

На окне (нарочито бетонном, словно его обрамление, как и вид снаружи, в процессе выбора) ярко-красная обложка Собака.ru — забирайте журнал с собой, чтобы читать и оставлять заметки на полях.

Ул. Пестеля, 27

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: