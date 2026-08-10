Посмотрите, как идеально зашел в новый «Шалман» свежий выпуск Собака.ru с Александрой Ребенок на обложке!

Залихватский кабак под названием «Шалман» открыла команда музея Иосифа Бродского «Полторы комнаты» и барные деятели из El Copitas Игорь Зернов, Артем Перук и Николай Киселев. Где? В Доме Мурузи, конечно. За интерьер с зеркалами, уходящими в бесконечность, стеклоблоками 1960–1970-х годов и металлической промышленной плиткой отвечает художник Александр Бродский, придумавший образ музея и всех его гастрономических проектов (найдите отпечатки его руки на одной из колонн!)
Меню — течение по волнам памяти Иосифа Бродского. Здесь и пельмени, которые поэту в Америке готовила жена Юза Алешковского, тминовые и кориандровые настойки из знаменитого нью-йоркского ресторана «Русский самовар», инвестором которого он был, и печень по-венециански, как ее готовили в обожаемой Бродским Венеции.
Барную карту вместе с настойками составляют коктейли «Ленинградский» из смеси вермутов, хереса и морошкового рассола, «Самаркандский» — орехово-сухофруктовый твист на «Манхэттен». А полка над баром вдохновлена рабочим местом Иосифа Бродского: в его шкафу вперемешку стояли книги, фотографии Роберта Фроста и Анны Ахматовой и пустые бутылки (заграничный алкоголь поэту привозили друзья, а все стекло он оставлял себе на память).
На окне (нарочито бетонном, словно его обрамление, как и вид снаружи, в процессе выбора) ярко-красная обложка Собака.ru — забирайте журнал с собой, чтобы читать и оставлять заметки на полях.
Ул. Пестеля, 27
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