Северное сияние озарило Ленобласть в ночь на 9 августа

В ночь на 9 августа жители двух районов Ленобласти могли наблюдать северное сияние. Очевидцы отметили, что начались темные ночи, а вместе с ними — и сезон сияний.

«В начале ночи пробежала скоростная лента, затем небо долго пульсировало. Чуть позже появились прозрачные неяркие лучи», — написано в сообщении.

В этом году первые августовские вспышки были скромнее, но и в этот раз наблюдения нельзя назвать яркими. Фотографиями небесного явления поделились в telegram-канале «Астрофотоболото».