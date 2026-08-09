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Северное сияние озарило Ленобласть в ночь на 9 августа

Природное явление наблюдали жители Кировского и Всеволожского районов.

Фото: «АстроФотоБолото»

В ночь на 9 августа жители двух районов Ленобласти могли наблюдать северное сияние. Очевидцы отметили, что начались темные ночи, а вместе с ними — и сезон сияний.

«В начале ночи пробежала скоростная лента, затем небо долго пульсировало. Чуть позже появились прозрачные неяркие лучи», — написано в сообщении.

В этом году первые августовские вспышки были скромнее, но и в этот раз наблюдения нельзя назвать яркими. Фотографиями небесного явления поделились в telegram-канале «Астрофотоболото». 

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