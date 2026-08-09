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В Петербурге сухо и солнечно: воздух прогреется до +23 градусов

Город ожидает переменная облачность: существенных осадков не предвидится. В Ленобласти местами возможны кратковременные дожди.

Фото: zeelbervarg // Shutterstock

В воскресенье, 9 августа, погоду в Петербурге продолжает формировать гребень антициклона с центром над Белоруссией. 

Температура воздуха поднимется до +21…+23 градусов, в Ленобласти — до +25 градусов. Скорость западного ветра составит от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление сохранится в пределах нормы — 761 миллиметр ртутного столба.

В понедельник погода тоже порадует: осадков не ожидается. Ночью +14…+16, днем воздух прогреется до +23…+25 градусов, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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