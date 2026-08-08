В Петербурге подсветят три моста в День окончания Ленинградской битвы

В воскресенье, 9 августа, Дворцовый, Троицкий мосты и мост Бетанкура соединит единая световая композиция в цветах Ленты Ленинградской Победы.

Праздничная подсветка мостов будет работать дважды: в ночь на 9 августа с 00:00 до 4:25 и вечером того же дня с 21:40 до 4:25 10 августа. В честь Дня окончания Ленинградской битвы 9 августа с 10:00 до 12:00 также зажгутся факелы Ростральных колонн.

В пресс-службе городской администрации отметили, что цвета, выбранные для подсветки, символичны: оливковый олицетворяет воинскую доблесть, мужество и славу героев; а зеленый — жизненную силу, надежду и стойкость.

Битва за Ленинград — самое продолжительное сражение Великой Отечественной войны. 1127 дней воины Ленинградского и других фронтов сдерживали натиск немецко-фашистских войск на Северо-Западе страны.