В Петербурге прохладно и сухо: температура не поднимется выше +21 градуса

В субботу, 8 августа, погоду в Петербурге определяет гребень антициклона с юго-запада. Температура опустится на 2–3 градуса ниже нормы.

Воздух будет прогреваться до +19…+21 градуса, в Ленобласти — +18…+23 градусов. Скорость западного ветра составит 5–10 метров в секунду, а атмосферное давление сохранится на отметке 760 миллиметров ртутного столба, что соответствует норме.

В воскресенье погода станет еще более сухой и теплой: осадков не ожидается, ночью температура воздуха составит от +13 до +15 градусов, а днем поднимется до +20…+22 градусов, рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.