Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В Петербурге прохладно и сухо: температура не поднимется выше +21 градуса

В городе ожидается переменная облачность, без осадков. В Ленобласти местами возможны кратковременные дожди.

Фото: bellena // Shutterstock

В субботу, 8 августа, погоду в Петербурге определяет гребень антициклона с юго-запада. Температура опустится на 2–3 градуса ниже нормы.

Воздух будет прогреваться до +19…+21 градуса, в Ленобласти — +18…+23 градусов. Скорость западного ветра составит 5–10 метров в секунду, а атмосферное давление сохранится на отметке 760 миллиметров ртутного столба, что соответствует норме.

В воскресенье погода станет еще более сухой и теплой: осадков не ожидается, ночью температура воздуха составит от +13 до +15 градусов, а днем поднимется до +20…+22 градусов, рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: