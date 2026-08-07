Корм для питомцев на книгу предлагают обменять десятки библиотек в Петербурге

В акции «Книга за корм» участвуют 33 городские библиотеки. Все, кто с 10 по 23 августа принесет корм в учреждение из опубликованного организаторами списка, получат «книжные подарки».

Организатор благотворительного марафона, который пройдет уже в 15-й раз, — библиотека «На Стремянной». К акции присоединятся том числе библиотеки Кронштадского и Пушкинского районов, а также библиотека Алвара Аалто в Выборге. Посетители учреждений смогут поучаствовать в благотворительных сборах, встречах с волонтерами, выставках и мастер-классах.