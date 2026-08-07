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Корм для питомцев на книгу предлагают обменять десятки библиотек в Петербурге

В акции «Книга за корм» участвуют 33 городские библиотеки. Собранную еду передадут приютам для собак и кошек — «Друг» и «Добрый город».

Gladskikh Tatiana / Shutterstock

В акции «Книга за корм» участвуют 33 городские библиотеки. Все, кто с 10 по 23 августа принесет корм в учреждение из опубликованного организаторами списка, получат «книжные подарки».

Организатор благотворительного марафона, который пройдет уже в 15-й раз, — библиотека «На Стремянной». К акции присоединятся том числе библиотеки Кронштадского и Пушкинского районов, а также библиотека Алвара Аалто в Выборге. Посетители учреждений смогут поучаствовать в благотворительных сборах, встречах с волонтерами, выставках и мастер-классах.

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