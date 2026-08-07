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Новый православный собор в Петербурге с пространством для выставок построят во Фрунзенском районе

Облик Собора святителя Алексия митрополита Киевского Московского и Всея Руси на Балканской улице согласовал Комитет по градостроительству и архитектуре. Трехэтажное здание появится рядом с действующим малым храмом святого благоверного князя Александра Невского, отметили в ведомстве.

Комитет по градостроительству и архитектуре
Комитет по градостроительству и архитектуре

Собор выдержан в традициях русского храмового зодчества. В основе композиции — базилика, увенчанная традиционным пятиглавием. Фасады оформят по принципу трехчастного вертикального членения. Первый этаж облицован натуральным камнем и сформирует основание здания. Стены второго и третьего этажей — белым камнем, на них появится декор: оконные проемы, колонны звонницы, пилястры, пояса, тяги.

На первом этаже разместят крестильный храм с купелью и холл для временных выставок. Здесь же — все необходимые вспомогательные помещения: трапезная, кухня, гардероб, комнаты для персонала, технические помещения. На втором этаже сделают молельный зал, к которому будут вести как внутренние, так и парадные наружные лестницы. Алтарь направят в сторону реки Волковки, звонницу — в сторону малого храма и территории комплекса. На третьем этаже разместят хоры молельного зала, кабинеты настоятеля и административный блок. Рядом со зданием расположат открытую автостоянку и велопарковку.

Проект разработал ООО «АМ» по заказу «Прихода храма святого Георгия Победоносца в Купчино».

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