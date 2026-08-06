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Барахолку у сгоревшего склада Wildberries проверят власти

Проверку вещевого рынка, который открылся в ангаре на Приневской улице рядом с горевшим складом Wildberries (RWB) в Новосаратовке, проведет Комитет по контролю за имуществом. Об этом сообщает телеканал «78» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

V_Sot_Visual_Content / Shutterstock

О появлении барахолки по этому адресу в СМИ и соцсетях сообщили в начале августа. Торговая точка открылась около 7-10 дней назад, 4 августа рассказали «78» покупатели. По другой версии, о которой пишут в соцсетях, подобные барахолки работают уже давно. Как утверждает один из продавцов, товары сюда привозят якобы с закрывшегося склада Ozon в Москве. Посетители же «магазина» уверены, что в нем продают вещи со сгоревшего рядом склада Wildberries. Об этом же продавцы барахолки рассказали «Осторожно, Петербург». Впрочем, в соцсетях эту версию ставят под сомнение: пользователи обращают внимание на то, что товары лежат в фирменных коробках Ozon. В самой компании RWB сообщили «78», что не имеют никакого отношения к этому рынку.

В комитете рассказали, что участок с ангарами принадлежит частной компании и по документам использовать его можно только в сельскохозяйственных целях. Ведомство заявило, что объявило собственнику предупреждение, так как территория используется не по назначению. В ближайшее время там проведут проверку. Если инспекторы обнаружат нарушения, владельца обяжут их устранить. Кроме того, данные об участке передадут в ФНС, чтобы ведомство изменило налоговую ставку и наказало владельца.

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