Дом Яковлева на Гороховой признают региональным памятником архитектуры

Документ определяет, какие элементы здания подлежат государственной охране. В него вошли объемно-пространственная композиция дома, сформировавшаяся в конце XVIII века и после перестройки 1913 года, включая размеры и конфигурацию корпусов, выходящих на Гороховую и Садовую улицы, а также исторические крыши и кровлю. Под охрану также попадут капитальные кирпичные стены, межэтажные перекрытия, своды разных типов, известняковые ступени и старинные лестницы с их историческими конструкциями, материалами и ограждениями.

Также специалисты уделили внимание архитектурному облику фасадов в стиле классицизма. Статус охраняемых получат ризалиты, портики, колонны коринфского ордера, лепной декор, а также исторические оконные и дверные проемы. В интерьерах сохранят декоративное оформление парадных лестниц, лепные плафоны, пилястры, розетки, барельефы с путти, камин и изразцовую печь со скульптурной композицией. Кроме того, в предмет охраны включены элементы дворовых фасадов и исторический рисунок оконных переплетов.

Дом по этому адресу построили еще при Екатерине II для купца Саввы Яковлева, который вел в Петербурге мясную торговлю. В 1810 году в доме открылась мастерская по изготовлению изделий из мрамора и гипса, принадлежавшая Агостино Трискорни. Здесь же работала живописная мастерская Медичи и Туричелли — художников, участвовавших в росписи многих дворцов, в том числе Елагина и Михайловского. В 1913 году в доме появился театр эстрадных миниатюр под названием «Летучая мышь». В советские годы в здании располагалось ленинградское отделение ТАСС.