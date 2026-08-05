Таксофоны возвращаются? Ленобласть сделает карту с уличными телефонами

Для поиска таксофона поблизости пользователю сервисов достаточно открыть интерактивную карту и нажать на значок телефона в правом верхнем углу. Тогда на карте отобразятся все точки, а при выборе конкретной о ней можно посмотреть подробную информацию. По данным региональных властей, больше всего уличных телефонов можно встретить в Приозерском, Волховском, Всеволожском, Киришском и Выборгском районах Ленобласти.

Приложение «Цифра47» также помогает проверить качество мобильной связи в любом населенном пункте, вдоль маршрута и сообщить о проблемах с покрытием, отмечают в администрации.

Таксофон — это уличный телефон, с которого можно круглосуточно и бесплатно позвонить экстренным службам, а также родными и близким. Хотя, как отмечают в «Ростелекоме», сегодня можно звонить даже со смарт-часов, таксофоны могут быть актуальны для жителей отдаленных поселений, а также во время стихийных бедствий или в моменты, когда сотовые звонки и мобильный интернет недоступны.

В последнее время в российских регионах работу мобильного интернета ограничивают на фоне атак беспилотников. Как правило, в такие ситуации выход в сеть доступен по «белому списку» — перечню, в который включены одобренные Минцифры ресурсы. В июле в Петербурге не по «белому списку» прошло 43,9% интернет-подключений, а в Ленобласти — 58,9%, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на данные разработчика Vigo.

В 2021 году в Петербурге демонтировали все таксофоны, которых в городе насчитывалось 399. Сэкономленные средства тогда пообещали направить на строительство вышек сотовой связи в глухих деревнях.