Следствие по факту обрушения дома на Большой Зелениной завершилось. Уголовное дело прекратят из-за истечения срока давности

Правоохранители считают, что из-за нарушений правил безопасности со стороны подрядчика капремонта «произошло повреждение стены, повлекшее существенный ущерб собственникам и общедомовому имуществу». В рамках дела 60 человек признаны потерпевшими, следователи провели более 40 допросов свидетелей, серию экспертиз, в том числе строительно-техническую, более 15 обысков, более 10 осмотров места происшествия с участием различных специалистов. «Фигурант дела принял меры к возмещению причиненного ущерба», — отмечают в СК. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили на рассмотрение в суд.

Дело планируют прекратить, так как оно поступило в Петроградский районный суд за два дня до истечения сроков давности, сообщила «Фонтанке» руководитель объединенной пресс-службы судов Дарья Лебедева. По закону лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления небольшой тяжести прошло два года. Как следует из информации на сайте суда, материалы дела против гендиректора компании «Стройпроект» Александра Костылева поступили 30 июля. Обрушение дома при этом произошло 4 августа 2024 года.

На прошлой неделе, 29 июля, Костылева задержали по другому делу, возбужденному по аналогичной статье. Как утверждают правоохранители, на стройке, за которую отвечал фигурант, погиб рабочий. Задержанный попытался это скрыть и вывез тело пострадавшего со стройплощадки в лесополосу к реке Сестра. Гендиректора отправили под домашний арест до 28 сентября.

В результате частичного обрушения, которое произошло два года назад, в крыле дома, выходящем на Большую Зеленина, просели этажи. Это случилось после начала очередного этапа капремонта. Работы тогда вели в том числе в подвале и на первом этаже. После обрушения Следственный комитет возбудил уголовное дело. Восстановление здания продолжается до сих пор. В апреле в Фонде капремонта пообещали, что первые жильцы смогут вернуться в своих квартиры в сентябре этого года.