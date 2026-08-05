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Россияне смогут пополнять счета через сторонние банкоматы

Функция заработает с октября этого года, но только в тех банках, которые решат ее подключить, передают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центробанка.

FotograFFF / Shutterstock.com

Пополнить свой счет можно будет через банкомат сторонней кредитной организации. При этом перевести таким образом деньги другому человеку будет нельзя, уточнили в ЦБ. За одну операцию сумма не должна превышать 25 тысяч рублей, в течение одного дня — 50 тысяч рублей, а в течение месяца — 200 тысяч рублей.

В Центробанке уточнили, что внесение наличных через банкомат другого банка не считается переводом между счетами. Поэтому на такие операции не распространяется бесплатный лимит в 30 млн рублей. Не действует и правило, позволяющее без комиссии переводить другим людям до 100 тысяч рублей. Банки, подключившие новый сервис, могут устанавливать комиссию за такие операции, если это предусмотрено договором с клиентом.

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