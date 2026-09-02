Контроль за переводами через «Мир» и СБП, легализация крипты и запрет смартфонов в школах: что ждет горожан в сентябре

В России запустят цифровой рубль, на кассах появится универсальный QR-код для оплаты товаров и услуг, родителям дадут ипотечные каникулы при рождении второго и последующего ребенка, а в школах появится оценках за поведение и оплата обеда по улыбке. О главных новостях сентября — в материале Собака.ru.
Запрет смартфонов на уроках
С 1 сентября российским школьникам нельзя пользоваться телефонами и другими средствами мобильной связи во время занятий. Исключение предусмотрено для экстренных случаев — например, если возникла угроза жизни или здоровью. Запрет не распространяется на перемены (если это не запрещают правила самой школы). Таким образом власти страны планируют повысить дисциплину и бороться с «зависимостью» детей от гаджетов. Помогут ли подобные решения, вместе с экспертами разбиралась Собака.ru.
Оценки за поведение
С 1 сентября в России начался эксперимент, в котором участвуют по 10 школ от каждого региона (в том числе Петербург). Оценки за поведение ставят ученикам со второго по восьмой класс по трем категориям: «образцовое», «допустимое» и «недопустимое». При этом они не влияют на текущие отметки, на промежуточную и итоговую аттестацию, а также не относятся к формам дисциплинарного наказания. Если эксперимент признают успешным, со следующего учебного года новую систему могут распространить на все школы страны.
Вход в школу по лицу и оплата обеда по улыбке
С 1 сентября для учеников 10 учреждений Ленобласти заработала система пропусков и оплаты услуг по биометрии. Теперь учителя смогут оперативно получать список присутствующих на занятиях, эту же информацию в столовых будут использовать для организации питания.
Родителям предлагают объединить школьные сервисы в мобильном приложении «СБОЛ» и в онлайн-режиме контролировать действия ребенка. Система автоматически регистрирует ключевые события с указанием точного времени и суммы операции: вход и выход из учебного заведения, а также покупку обеда в столовой или буфете.
Передача данных об операциях через «Мир» и СБП
С 1 сентября Росфинмониторинг получит доступ к информации о платежах и денежных переводах, которые проходят через платежную систему «Мир», систему быстрых платежей (СБП) и с использованием единого QR-кода. Данные ведомству будет передавать Национальная система платежных карт (НСПК).
Новые правила предусмотрены федеральным законом, который Владимир Путин подписал еще в конце прошлого года. Тогда отмечалось, что изменения должны помочь Росфинмониторингу эффективнее выявлять операции, связанные с отмыванием преступных доходов.
Легализация криптовалюты
С 1 сентября в России вступил в силу закон «О цифровых валютах и цифровых правах». С этого момента в стране стал возможен оборот криптовалюты. При этом перечень «монет», допущенных до организованных торгов, ограничен: Центробанк включил в него только BTC, ETH и USDT.
Доступ к торговле криптовалютой получат все инвесторы, включая неквалифицированных (то есть обычные россияне). Однако для последних установлен лимит в 300 тысяч рублей в год на покупку у лицензированного посредника. Что еще нужно знать об этом законе, рассказывала Собака.ru.
Запуск цифрового рубля
С 1 сентября клиентам крупнейших банков доступна новая форма национальной валюты — наряду с наличными и безналичными деньгами. Цифровой рубль можно хранить на специальном счете, переводить и использовать для оплаты покупок через банковское приложение. Для обычных россиян такие операции добровольные и бесплатные.
Новую форму нацвалюты уже начали принимать крупные торговые и сервисные компании с годовой выручкой свыше 120 млн рублей. Позже ее распространят и на менее крупный бизнес: с 2027 года — с оборотом свыше 30 млн, а с 2028-го — менее 30 млн рублей. Главное о цифровом рубле читайте в материале Собака.ru.
Универсальный QR-код для оплаты товаров и услуг
Раньше на кассе могли быть несколько кьюар-кодов от разных банков и сервисов. Покупателю приходилось разбираться, какой нужно выбрать. С 1 сентября их начали заменять одним универсальным, который работает через Национальную систему платежных карт (НСПК).
После сканирования на экране появятся все доступные варианты оплаты — останется выбрать подходящий. Скидки и бонусы банков и сервисов при этом сохранятся. Бизнесу новая система должна упростить прием платежей и сократить расходы.
Новый лимит переработок
С 1 сентября сотрудников могут привлекать к дополнительной работе до 240 часов в год вместо прежних 120, если это предусмотрено коллективным договором или отраслевым соглашением. Исключение — пенсионеры, предпенсионеры и занятые на вредных производствах. Для них работа сверх лимита возможна только с письменного согласия и при отсутствии медицинских противопоказаний.
Первые 120 часов оплачиваются по старым правилам: первые два часа — минимум в полуторном размере, следующие — в двойном. Начиная со 121-го часа ставка должна быть не ниже двойной. Тем, кто за год переработал больше 120 часов, также положен дополнительный оплачиваемый выходной для диспансеризации.
Ипотечные каникулы при рождении ребенка
С 1 сентября родители, у которых появится второй или последующий ребенок, могут приостановить выплаты по ипотеке на срок до полутора лет. Подтверждать снижение доходов для этого не придется. Главное, чтобы квартира или дом были единственным пригодным для постоянного проживания жильем, а сумма кредита не превышала 15 млн рублей.
Во время время отсрочки банк не сможет начислять штрафы и пени или требовать досрочно вернуть долг. При этом проценты с седьмого по 18-й месяц продолжат начисляться, поэтому итоговая переплата может вырасти. Новые правила распространятся и на договоры, заключенные до 1 сентября.
Самозапрет на азартные игры
С 1 сентября россияне могут ограничить свое участие в ставках и других азартных играх. Для этого нужно подать заявление через «Госуслуги» или МФЦ и попасть в специальный реестр. После этого организаторы ставок и других азартных игр будут обязаны отказать в участии и не рекламировать такие развлечения. Самозапрет действует минимум год. Отменить его раньше не получится — только спустя 12 месяцев.
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