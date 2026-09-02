Контроль за переводами через «Мир» и СБП, легализация крипты и запрет смартфонов в школах: что ждет горожан в сентябре

Вход в школу по лицу и оплата обеда по улыбке

С 1 сентября для учеников 10 учреждений Ленобласти заработала система пропусков и оплаты услуг по биометрии. Теперь учителя смогут оперативно получать список присутствующих на занятиях, эту же информацию в столовых будут использовать для организации питания.

Родителям предлагают объединить школьные сервисы в мобильном приложении «СБОЛ» и в онлайн-режиме контролировать действия ребенка. Система автоматически регистрирует ключевые события с указанием точного времени и суммы операции: вход и выход из учебного заведения, а также покупку обеда в столовой или буфете.