Что удалось узнать о происхождении шкафа

По предварительной оценке экспертов по антиквариату, наш экземпляр изготовили в Германии на рубеже XIX–XX веков. Судя по следам в верхней части, у него была корона — фигурное навершие, которое, к сожалению, утрачено. Такие детали часто не доживают до наших дней: в советских квартирах с потолками высотой 2,5–2,7 метра мебель с подобным декором попросту не помещалась.

Какие детали сохранились и чем они интересны

1. Тисненые филенки с грифонами. Декор верхней части шкафа и выдвижных ящиков предположительно выполнен в технике тиснения по дереву (pressed wood), при которой распаренную заготовку помещали под металлический пресс с рельефным штампом (на это указывает характерный «пупырчатый» фон).

По словам экспертов, на филенках изображен геральдический зверь — грифон, хвост которого будто переходит в растительный орнамент. Подобные гротескные мотивы характерны для неоренессанса — одного из направлений историзма. Их можно встретить, например, на немецких и австро-венгерских буфетах и шкафах конца XIX — начала XX века.

Как нам объяснили специалисты, тисненые филенки с мифологическими существами, наряду с рокайльными латунными ручками и точеными полуколоннами, были характерными элементами оформления мебели дореволюционной эпохи. Именно эти особенности декора позволяют предположить, что наш шкаф был изготовлен еще до 1917 года.