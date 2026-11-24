Выйти из дома с мусором, а вернуться с экспонатом, достойным если не залов Эрмитажа, то точно музейной коллекции, — кажется, такое возможно только в Петербурге. Именно такая история приключилась с Софьей Зияговой. Ролик о том, как она нашла антикварный шкаф на помойке (причем не в историческом центре, а в спальном районе!), посмотрели (с завистью!) 3,5 млн пользователей соцсетей. Собака.ru поговорила с петербурженкой о том, как распознать раритет среди хлама, что удалось выяснить о прошлом находки и каким новая хозяйка видит ее будущее.
Софья Зиягова
новая хозяйка антикварного шкафа, находит на помойках старую мебель и предметы быта, реставрирует и дает им вторую жизнь, а также рассказывает об этом в своем блоге
Как нашли шкаф
Мы живем недалеко от станции метро «Международная». В позапрошлые выходные решили избавиться от коробок и увидели на мусорной площадке шкаф. Мы всегда обращаем внимание на мебель, которую выносят на выброс, но тут сразу было видно, что перед нами антикварная вещь, причем в хорошем состоянии. Я сказала мужу, чтобы он скорее бежал за машиной: находку нужно было срочно забирать с улицы. Мы сложили сиденья и погрузили шкаф. В салон он не поместился, поэтому пришлось бежать следом и придерживать его, чтобы он выпал. Шкаф очень тяжелый, но мы были на адреналине!
Что удалось узнать о происхождении шкафа
По предварительной оценке экспертов по антиквариату, наш экземпляр изготовили в Германии на рубеже XIX–XX веков. Судя по следам в верхней части, у него была корона — фигурное навершие, которое, к сожалению, утрачено. Такие детали часто не доживают до наших дней: в советских квартирах с потолками высотой 2,5–2,7 метра мебель с подобным декором попросту не помещалась.
Какие детали сохранились и чем они интересны
1. Тисненые филенки с грифонами. Декор верхней части шкафа и выдвижных ящиков предположительно выполнен в технике тиснения по дереву (pressed wood), при которой распаренную заготовку помещали под металлический пресс с рельефным штампом (на это указывает характерный «пупырчатый» фон).
По словам экспертов, на филенках изображен геральдический зверь — грифон, хвост которого будто переходит в растительный орнамент. Подобные гротескные мотивы характерны для неоренессанса — одного из направлений историзма. Их можно встретить, например, на немецких и австро-венгерских буфетах и шкафах конца XIX — начала XX века.
Как нам объяснили специалисты, тисненые филенки с мифологическими существами, наряду с рокайльными латунными ручками и точеными полуколоннами, были характерными элементами оформления мебели дореволюционной эпохи. Именно эти особенности декора позволяют предположить, что наш шкаф был изготовлен еще до 1917 года.
2. Номерные этикетки. Внутри мы обнаружили бумажные наклейки с номером 19. По мнению экспертов, это может быть производственная маркировка мебельной мануфактуры: на фабрике могли одновременно запускать в работу партию из 20–50 шкафов, присваивая каждому порядковый номер.
3. «Ласточкин хвост». Стенки выдвижных ящиков скреплены мелкими сквозными соединениями в виде трапециевидных шипов, напоминающих по форме хвост ласточки.
4. Латунная фурнитура. Зеркало и задняя стенка закреплены латунными шурупами с прямым шлицем. Сохранились и штыревые (пяточные) петли — как говорят специалисты, они характерны для немецкой и австрийской корпусной мебели 1890–1910-х годов.
5. Художественная ручка с ключевиной. Особенно интересная деталь — объединенные в одном изделии подвижная скоба и накладка на замочную скважину. Эти элементы обрамляют центральный точеный валик. По своему оформлению ручка близка к образцам немецкого неоренессанса.
О качестве исполнения шкафа говорит и устройство его задней стенки: она состоит из четырех филенок, заключенных в раму, и с обратной стороны покрыта темной морилкой. Такая конструкция обеспечивала жесткость корпуса и снижала риск его деформации при перепадах влажности.
Свадьба Тоси и рождение Зои: надписи внутри шкафа
Еще одна неожиданная находка — две записи: «Тоси свадьба 20 июня 1931г., Зоя 1933г. 2 августа». Как удалось выяснить благодаря подписчикам и самостоятельным поискам в интернете, во многих семьях существовала традиция отмечать на мебели памятные даты. Судя по всему, речь идет о дне бракосочетания и рождении ребенка. Опрошенные нами эксперты предположили, что шкаф мог быть частью приданого. В конце 1920-х — начале 1930-х годов в Ленинграде не хватало новой мебели, поэтому молодоженам могли передавать добротные платяные шкафы и буфеты, сохранившиеся с дореволюционных времен.
О поиске аналогов и стоимости находки
В открытом доступе нам пока не удалось найти ни одной фотографии точно такого же шкафа. По оценке специалистов, такие модели могли выпускать небольшими партиями — по 20–50 экземпляров, из которых до наших дней, вероятно, дошли единицы. Стоимость мы попросили нам не озвучивать. Для нас важно не то, сколько он стоит, а то, что мы смогли его спасти. Теперь шкаф — член нашей семьи.
О планах на реставрацию
Восстанавливать шкаф будем вместе с мужем, но вмешательство будет минимальным: каждая трещинка, вмятина и скол — это его история. Мы хотим сохранить все следы прошлой жизни. Планируем аккуратно удалить остатки старого лака и нанести новое защитное покрытие. А вот менять цвет дерева и искать замену утраченной ручке двери не планируем.
Увлечение винтажем и сбор осколков старинной посуды
Любовь к раритетам пришла ко мне в 25 лет. Уже три года мы с мужем снимаем гараж, в котором храним мебель. Шкафы, столы и другие предметы обстановки всегда находим на помойках. Осматриваем их на предмет живности, отвозим на обязательный карантин, а затем реставрируем и отправляем к родственникам или друзьям — жить новую жизнь. Посуду, печатные машинки, подсвечники покупаем на блошиных рынках. Что-то дарят или отдают знакомые, зная о моем хобби.
Еще у нас дома есть кухонный фартук, который мы создали из фрагментов старой керамики. Правда, пока не довели его до ума. Материал для него собирали в парке рядом с домом, где пару лет назад во время благоустройства обновляли верхний слой грунта. Пообщавшись со старожилами района и изучив его историю, мы выяснили, что раньше здесь был канал. Его еще называли речкой, через него даже был перекинут мостик. По нашим сведениям, когда водоем решили засыпать, сюда свезли землю со старой свалки.
Нам удалось выкопать редкую статуэтку, множество осколков советской, немецкой и дореволюционной посуды, в том числе изделий с клеймом Кузнецова. Попадались даже целые фарфоровые и стеклянные чернильницы, бутылочки, предположительно, еще царских времен.
Как распознать раритет среди хлама
При выборе мебели для реставрации я ориентируюсь не только на собственный вкус, но и на ряд деталей, которые могут рассказать о возрасте и качестве изделия.
1. Оцените материалы. Массив дерева вместо ДСП, латунные петли, шурупы и другая фурнитура — характерные признаки добротной мебели. А вот пластиковые уголки и дешевые саморезы могут выдавать изделия более позднего времени или низкого качества.
2. Загляните внутрь. У многих моделей, выпущенных в ГДР, Чехословакии, Польше и СССР, дно ящиков и задние стенки изготовлены из плотной многослойной фанеры, а не из тонкого картона или ДВП.
3. Поищите клеймо производителя. На антикварных экземплярах нередко сохраняются фабричные этикетки и даже металлические таблички (шильдики). Иногда достаточно перевернуть стул, чтобы узнать, где и когда он был изготовлен.
Еще обязательно убедитесь в отсутствии насекомых. Прежде чем везти добычу домой, внимательно осмотрите стыки: характерные черные точки и белые шарики могут выдать незваных гостей. А на поиски раритетов лучше отправляйтесь в выходные. Мой личный лайфхак: охотиться за винтажем стоит с вечера пятницы по воскресенье. По опыту, самые удачные находки случаются ближе к вечеру.
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