Команду спасателей Ленобласти пополнила собака по кличке Гайка

По документам четырехмесячный щенок цвергшнауцера носит имя Валь Де Истр Чеспин, но коллеги зовут ее просто Гайка. Собака приехала в ведомство из питомника, сейчас она живет в семье начальника поисково-спасательного отряда города Тосно Аварийно-спасательной службы Ленобласти Романа Семенюты.

Хотя Гайка еще щенок, четыре дня в неделю она уже проводит на работе. Пока четырехлапая сотрудница только учится находить людей под руководством своего хозяина и наставника, но скоро ее будут брать на поиски в лесу и на завалах зданий — в те места, которые могут быть недоступны человеку.

«Добро пожаловать в команду, Гайка. Впереди у тебя большое и важное дело», — заключают напарники хвостатой.