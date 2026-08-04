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Команду спасателей Ленобласти пополнила собака по кличке Гайка

«Маленькая, усатая, с внимательным взглядом и характером настоящего бойца», — комментируют назначение нового сотрудника в региональном Комитете правопорядка и безопасности.

телеграм-канал Правопорядок и безопасность ЛО

По документам четырехмесячный щенок цвергшнауцера носит имя Валь Де Истр Чеспин, но коллеги зовут ее просто Гайка. Собака приехала в ведомство из питомника, сейчас она живет в семье начальника поисково-спасательного отряда города Тосно Аварийно-спасательной службы Ленобласти Романа Семенюты.

Хотя Гайка еще щенок, четыре дня в неделю она уже проводит на работе. Пока четырехлапая сотрудница только учится находить людей под руководством своего хозяина и наставника, но скоро ее будут брать на поиски в лесу и на завалах зданий — в те места, которые могут быть недоступны человеку.

«Добро пожаловать в команду, Гайка. Впереди у тебя большое и важное дело», — заключают напарники хвостатой.

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