В Петербурге дождливо и ветрено: температура не превысит +22 градусов

В воскресенье, 2 августа, погоду в Петербурге определяет тыловая часть обширной циклонической депрессии над Скандинавией, рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Температура воздуха в городе составит +20…+22 градуса, в Ленобласти — +18…+23 градуса. Ветер западный, порывистый, 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 761 миллиметр ртутного столба, что близко к норме.

В понедельник существенных осадков не ожидается. Температура воздуха ночью составит от +14 до +16 градусов тепла, а днем поднимется до +20...+22 градусов.