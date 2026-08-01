В трех районах Петербурга в ночь на 1 августа выпали сверхрасчетные осадки

В ночь на 1 августа в Петербурге прошли обильные дожди. Больше всего осадков выпало в трех районах города.

В Колпинском районе количество осадков составило 28,22 миллиметра, а максимальная интенсивность дождя достигла 9,05 миллиметра за 20 минут. В Пушкинском районе выпало 17,29 миллиметра осадков с интенсивностью 9,37 миллиметра за 20 минут, во Фрунзенском — 13 мм (9,26 мм за 20 минут).

В Московском районе выпало 19,05 мм, но лимиты не были превышены, рассказали в пресс-службе Водоканала. Синоптик Александр Колесов предупредил, что 2 августа ожидаются новые сильные ливни — местами может выпасть до 30 мм осадков.

Напомним, что с 21:00 31 июля до 9:00 01 августа в Петербурге и Ленобласти был объявлен «желтый» уровень опасности.