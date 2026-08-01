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Павел Глазков: в усадьбе Рериха пчелы обжили старую березу

Биолог обнаружил их в Волосовском районе Ленобласти.

Фото: Павел Глазков / Каждой твари по паре

В Музее-усадьбе Николая Рериха в Изваре пчелы устроили улей в старой березе. По словам сотрудников музея, насекомые успешно живут здесь уже несколько лет. Их никто не беспокоит, а главное — им хватает корма: нектар с вековых усадебных лип. Иначе они давно бы покинули эти места.

Сейчас, в разгар лета, у пчел основной взяток — активное выделение нектара растениями. Они заняты выведением потомства: чем больше рабочих пчел, тем больше меда удастся запасти на зиму.

Зимой пчелы не спят, но их активность снижается, и они постепенно расходуют летние запасы, рассказал биолог Павел Глазков в своем телеграм-канале «Каждой твари по паре».

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