Павел Глазков: в усадьбе Рериха пчелы обжили старую березу

В Музее-усадьбе Николая Рериха в Изваре пчелы устроили улей в старой березе. По словам сотрудников музея, насекомые успешно живут здесь уже несколько лет. Их никто не беспокоит, а главное — им хватает корма: нектар с вековых усадебных лип. Иначе они давно бы покинули эти места.

Сейчас, в разгар лета, у пчел основной взяток — активное выделение нектара растениями. Они заняты выведением потомства: чем больше рабочих пчел, тем больше меда удастся запасти на зиму.

Зимой пчелы не спят, но их активность снижается, и они постепенно расходуют летние запасы, рассказал биолог Павел Глазков в своем телеграм-канале «Каждой твари по паре».