В Петербурге похолодает: температура не превысит +24 градусов

В субботу, 1 августа, Петербург будет ощущать влияние уходящего на северо-восток холодного фронта, затем погоду сформирует тыловая часть циклона над Карелией.

Температура воздуха составит +22…+24 градуса, в Ленобласти — от +20 до +25 градусов. Скорость юго-западного ветра составит 4–9 метров в секунду, при грозе порывы могут усиливаться. Атмосферное давление будет расти и составит 760 миллиметров ртутного столба, что близко к норме.

В воскресенье также местами ожидаются кратковременные дожди. Ночью +14…+16, днем +20…+22 градуса, рассказал синоптик Михаил Леус.