Пока синоптики ждут ливни и грозы, петербуржцы вспоминают «оленью» луну и чистое небо прошедшей ночи

Если повезет и небо не затянет тучами, большую красную луну можно будет увидеть и этой ночью. Однако шансов на это все меньше: с 21 вечера 31 июля до 9 утра 1 августа в городе будет действовать «желтый» уровень погодной опасности — синоптики ожидают ливни и грозу.

В следующем месяце петербуржцы также смогут увидеть солнечное затмение, которое астрономы ожидают 12 августа. В этот день луна перекроет 79% солнечного диска. В Центральной России явление начнется в 20:04.