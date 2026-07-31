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Пока синоптики ждут ливни и грозы, петербуржцы вспоминают «оленью» луну и чистое небо прошедшей ночи

Накануне вечером красный спутник Земли засняли над Васильевским островом. Кадрами поделились в сообществе «АстроФотоБолото».

Называть луну «оленьей» (англ. Buck Moon) в конце июля принято в Америке из-за того, что у парнокопытных животных в этот период начинают расти рога. Наблюдать это явлением можно в течение нескольких дней до и после полнолуния, которое в Петербурге наступило 29 июля.

Если повезет и небо не затянет тучами, большую красную луну можно будет увидеть и этой ночью. Однако шансов на это все меньше: с 21 вечера 31 июля до 9 утра 1 августа в городе будет действовать «желтый» уровень погодной опасности — синоптики ожидают ливни и грозу.

В следующем месяце петербуржцы также смогут увидеть солнечное затмение, которое астрономы ожидают 12 августа. В этот день луна перекроет 79% солнечного диска. В Центральной России явление начнется в 20:04.

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