Арт-пространство откроется в музее, который создали последние жители деревни Псоедь в Ленобласти

Существующая пристройка к музею «Деревня Псоедь», где проходят все мероприятия, не справляется с растущим спросом. Поскольку половина помещения занята большими предметами — санями и телегой, — здание может вместить до 15-20 человек. Для решения этой проблемы планируют построить навес, под которым разместят крупные экспонаты, оборудовать дополнительные рабочие пространства, установить новую мебель и улучшить освещение. Таким образом вместимость здания должна увеличиться до 30-40 человек, считают в музее.

В обновленном пространстве проведут день открытых дверей музея для детей и серию занятий по лепке из глины с местной художницей, на которых участники освоят базовые техники лепки и познакомятся с местными традициями изготовления глиняных игрушек и посуды.

История деревни Псоедь насчитывает более 500 лет. Согласно переписи населения, в 2017 году в ней проживало девять человек. Чтобы сохранить культурную память и свои традиции, в 2010 году местный житель и социолог Борис Максимов создал музей. Основатель управляет учреждением не один, а вместе со своей семьей — женой, двумя дочерьми и четырьмя внуками. Среди посетителей музея — местные, жители соседних деревень и туристы. Здесь не только хранят исторические артефакты, но и проводят краеведческие встречи, мастер-классы по традиционным ремеслам, репетиции творческих коллективов и креативные сессии по организации праздников.

Программу поддержки краеведческих музеев проводят ВТБ и фонд «ВТБ-Страна». Всего по итогам конкурса гранты до 1 млн рублей получат 67 музеев из 55 регионов России. Для музеев из 19 регионов, которые не успели подать заявки, объявят дополнительный конкурс. Прием заявок на него пройдет с 24 августа по 25 сентября в разделе «Гранты» на сайте фонда «ВТБ-Страна». Программа охватывает все регионы и продлится до конца 2027 года. Всего на нее выделят до 100 млн рублей.