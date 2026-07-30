Убытки после атак беспилотников на склады Wildberries понесли около полутора тысяч продавцов из Ленобласти

Наравне с компанией Wildberries, которая «старается помогать» предпринимателям, понесшим убытки в пожаре, их также поддержит регион, заявил Дрозденко. Губернатор пообещал дать продавцам льготный заем на пополнение оборотных средств, чтобы «люди не выбивались из предпринимательского ритма и могли оперативно восстановить товарные позиции». Также Дрозденко рассказал, что поручил экономическому блоку со следующей недели организовать работу специального регионального штаба с горячей линией, «чтобы каждый [пострадавший продавец] понимал, куда обращаться и какие шаги предпринимать». Кроме того, если займа на пополнение оборота будет недостаточно, экономический блок проработает «дополнительные меры поддержки», добавил глава региона.

Возгорание на складах Wildberries в Шушарах и Уткиной Заводи произошло 24 июля из-за атак беспилотников. По словам Дрозденко, в результате ударов пострадали три человека, их состояние оценивалось как средней степени тяжести. В тот же день компания приостановила работу складов, а ее основательница Татьяна Ким заявила, что пострадавших, по предварительным данным, нет, а часть площадей и товаров удалось сохранить. После атак по гражданским объектам в Ленобласти Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

С середины июля более 10 складов компании по всей России были атакованы БПЛА. В качестве мер поддержки продавцов компания запустила «инвестиции в скидки и продвижение товаров», медиафлешмоб #корзинавб, начисление бонусов на рекламные кампании, а также бесплатное расчетно-кассовое обслуживание и переводы без комиссии в «WB Банке». Пресс-служба маркетплейса сообщила, что компания выплатила более 40 млн рублей компенсаций пострадавшим от налетов беспилотников людям. Первые выплаты тяжело пострадавшим исполнителям и семьям погибших поступили уже 21 июля, заявили в Wildberries.