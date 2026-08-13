Где взять июльский номер (с Александрой Ребенок на обложке!)

На обложке — Александра Ребенок, главная богомоловская актриса (от «Содержанок» до «Карамазовых»!), предприняла сентиментальное путешествие из Москвы в Петербург в душевной компании Собака.ru, чтобы сонастроиться с реками и потоками, сорвать маски и бросить вызов Товстоногову.
Это семейный номер! Изучили феномен петербургской арт династии скульпторов Каминкеров — идеолога кластера «Деревня художников» Дмитрия и его сына Даниила, отправились в деревню Лемовжу на ферму «Дольче Корова» семьи совладельца пироговых «Штолле» Василия Морозова и обсудили суперсилы нового времени с музыкантом и телеведущим Лео Канделаки.
Кино. Пригласили Влада Ценёва (сыграл абьюзера-криптоинвестора в ревендж-драме «Холод» и гуляку-ловеласа в костюмной саге «История его служанки»!) на посттравматическую танцпрактику.
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Журнал продается в супермаркетах «Азбука Вкуса» (в том числе в интернет-магазине!), в магазинах сети «Лента» и сети «Свежая пресса», в книжных «Подписные издания» и «Все свободны».
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В аэропорту Шереметьево свежий номер можно забрать с собой в полет из премиальных лаунжей. В терминале С (международные рейсы, 3 этаж, зона вылетов) это «Сбер» и Alfa Only Lounge, в терминале B бизнес-зал «А-Клуб».
В приложении KIOZK каждый номер можно читать online в любое время.
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AGA
Animals
BeefZavod
Bergamot
Bist
BoBo
Café Claret
Catch 22
Chang
Charlie
Chelentano
Ciao
Closer
DA MANU
DUO Аzia
DUO Gastrobar
Faces
Frantsuza Bistro
Fresas
Futurist
Gastroli
Giallo
GooseGoose bistro
Harvest
Il Lago dei Cigni
Inner
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Jam
Joli
Juan
Kira
Koi
Kona
La Biga
LAMB
MA
Mad
Made in China
Marso Polo
Matilde
Meal
Meat coin
Merci Madlen
Mia Strada
Michele
Mill
Mina
Mio Bistrot
MonChouchou
МОА
Mr.Bo
MUST
Nama
Oktav
Pame
Pavlova Grand Cafe
Percorso
Poly
Probka
R14
Reborn
Regions
Ro
Salone Pasta&Bar
Saro
Saviv
Sea Signora
Self Edge Japanese
SMOKE BBQ
STROGANOFF BAR & GRILL
STROGANOFF STEAK HOUSE
Taste
Tel Aviv
Terrasa
Tondo
Vakh
VOX
ZAZAZU WINE SHOP|BAR|TAPAS
Адище города
Б.О.Р 812
Банщики
Баски & Монегаски
Белый Рябчик
География
Гинза
Зайцы
Лодочная станция
Мансарда
Место
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Миндаль
Моццарелла бар
На Вина!
Огниво
Перемена
Пища династии Минь
Полторы комнаты
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Русская рыбалка в Комарово
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Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg
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Grand Hotel Moika22
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ПЕРВАЯ ЛИНИЯ. Health Care Resort
Флоренция
Art Me Beauty
Beauty Lounge
Chisla
Encore
Medall
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