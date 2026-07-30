Жаркую пятницу в Петербурге обещают синоптики

Как отмечает Колесов, к четвергу температура воды в Финском заливе у Кронштадта и Соснового Бора составляет около +19 градусов, в Выборге — +20,6 градуса, а в Неве — до +20,1. В реках и озерах — еще теплее, отмечает синоптик.

Жара продлится недолго: 1 августа в Петербург придет атмосферный фронт с Балтики, который принесет с собой кратковременные дожди, а местами — даже ливни с грозами, градом и усилениями ветра.