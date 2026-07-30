Попасть на День Ленобласти в Ивангороде получится только по пропуску. Но уже через две недели (только на один день!) ограничения смягчат

Главной площадкой станет Ивангородская крепость. Здесь откроется «Подворье» — пространство из пяти исторических «уездов», где можно познакомиться с культурой и традициями разных районов Ленинградской области. Муниципалитеты представят свои «визитные карточки», рядом заработают «Город мастеров» и «Ленинградский гастроном», пройдут концерты и семейный фестиваль «День Детства». Завершится праздник фейерверком.

Поскольку Ивангород находится в приграничной зоне, для въезда на День Ленобласти потребуется заранее оформить пропуск. Сделать это можно через «Госуслуги», по электронной почте pu.spb.lenobl@fsb.ru или лично в Пограничном управлении ФСБ на Шпалерной улице. Во время поездки также необходимо иметь при себе оригинал паспорта.

На время празднования Дня Ленобласти власти также увеличат количество рейсов маршрута № 842 «Ивангород — Санкт-Петербург». Автобусы из Петербурга будут отправляться каждый час с 7:00 до 22:00.

Попасть в Ивангород без пропуска можно будет 15 августа. Для посещения города в этот день будет достаточно приобрести билет на фестиваль «Былины и богатыри», посвященный 150-летию со дня рождения художника Ивана Билибина. Гостей ждут фотозона «Билибинские сказки», тематический лекторий, концерты и театральные представления. Кроме того, после комплексной реставрации для широкой публики откроют коллекцию произведений Ивана Билибина.