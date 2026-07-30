Суд признал законным отказ включить «школу Берггольц» в список памятников архитектуры

В КГИОП объясняют, что дом не обладает достаточной историко-архитектурной ценностью. По данным комитета, автор проекта и точная дата строительства неизвестны, а само здание изначально имело исключительно утилитарное назначение. Кроме того, за прошедший век оно значительно изменилось: после капитального ремонта 1980-х годов были перестроены интерьеры, изменена планировка, реконструирована лестница, утрачены исторические элементы отделки, металлические балконы и печное отопление, а также изменились крыша и дворовый фасад. Также в ведомстве отметили, что в Петербурге насчитывается уже около 15 объектов, связанных с Ольгой Берггольц.

В 1910-х годах в этом здании располагалась школа № 117, где училась будущая поэтесса Ольга Берггольц. В 1941 году в этом же доме формировалась дивизия народного ополчения Володарского района. Градозащитники несколько лет пытались добиться охранного статуса для здания, неоднократно подавая соответствующие заявки в КГИОП, однако каждый раз получали отказ. Они также предлагали передвинуть здания вместо их сноса. Эти предложения городские власти не поддержали.