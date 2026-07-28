Мобильный интернет не вернулся спустя четыре часа после отмены беспилотной опасности

Мониторинг DownDetector по-прежнем фиксирует большое количество жалоб на работу мобильного интернета — только за последний час сервис получил 435 обращений. Пользователи сообщают, что у них не загружаются сайты. Некоторые из них говорят о неработающих приложениях «Сбера», ВТБ и «Т-Банка».
Всплеск жалоб на мобильную сеть, по данным мониторинга, пришелся на 28 июля около 7:10 утра и совпал с объявлением опасности БПЛА властями Ленобласти. Два часа спустя правительство региона сообщило об отмене тревоги. За время атаки силами ПВО сбили 3 дрона, обошлось без жертв и разрушений, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
Несмотря на атаку дронов, небо для самолетов в Пулкове не закрывали, вводились лишь временные ограничения: Росавиация принимала и отправляла рейсы по согласованию «с соответствующими органами». В 9:17 все ограничения были сняты. На момент публикации текста в воздушной гавани Петербурга на вылет и прилет восемь рейсов отменили и 17 задержали, следует из информационного табло.
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