Дождливая прохлада накрыла Петербург и Ленобласть (но не везде)

В самом Петербурге все гораздо спокойнее: по прогнозу синоптика Михаила Леуса, день ограничится кратковременными дождями и облачной погодой. При этом температурный контраст окажется неожиданным: если на востоке Ленобласти воздух может прогреться до +27 градусов, то в городе столбики термометров не поднимутся выше +20…+22.

Накануне синоптик Александр Колесов прогнозировал, что похолодание в регионе станет недолгим и уже к пятнице стоит ожидать летнего тепла.