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Дождливая прохлада накрыла Петербург и Ленобласть (но не везде)

Пока город прячется под облаками, восток Ленобласти готовится к стихии. С 13:00 28 июля до первой половины ночи 29 июля там ожидаются грозы, ливни, град и порывы ветра до 15–20 метров в секунду, предупреждает МЧС.

Dmitrii Iakimov / Shutterstock

В самом Петербурге все гораздо спокойнее: по прогнозу синоптика Михаила Леуса, день ограничится кратковременными дождями и облачной погодой. При этом температурный контраст окажется неожиданным: если на востоке Ленобласти воздух может прогреться до +27 градусов, то в городе столбики термометров не поднимутся выше +20…+22.

Накануне синоптик Александр Колесов прогнозировал, что похолодание в регионе станет недолгим и уже к пятнице стоит ожидать летнего тепла.

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