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Закон, разрешающий регионам исключать памятники культуры из госреестра, подписал президент

Президент России Владимир Путин подписал закон, который меняет порядок исключения объектов культурного наследия из единого государственного реестра. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

olesia basova / Shutterstock.com

Теперь региональные памятники можно будет исключать из реестра по решению властей субъекта Федерации, а не федерального правительства, как это было раньше. Однако процедура потребует государственной историко-культурной экспертизы, согласованной с Министерством культуры. Для памятников местного значения закон вводит аналогичный порядок, он также потребует обращения органа местного самоуправления.

Решение об исключении памятников федерального значения из реестра по-прежнему принимает правительство России. Перед этим Минкультуры должно представить заключения государственной историко-культурной экспертизы, подтверждающей, что объект утратил ценность.

Порядок согласования и требования к необходимым документам для процедуры исключения объектов из реестра памятников позже утвердит правительство России. Поправки к закону «об объектах культурного наследия народов Российской Федерации» Госдума приняла 7 июля.

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