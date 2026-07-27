Закон, разрешающий регионам исключать памятники культуры из госреестра, подписал президент

Теперь региональные памятники можно будет исключать из реестра по решению властей субъекта Федерации, а не федерального правительства, как это было раньше. Однако процедура потребует государственной историко-культурной экспертизы, согласованной с Министерством культуры. Для памятников местного значения закон вводит аналогичный порядок, он также потребует обращения органа местного самоуправления.

Решение об исключении памятников федерального значения из реестра по-прежнему принимает правительство России. Перед этим Минкультуры должно представить заключения государственной историко-культурной экспертизы, подтверждающей, что объект утратил ценность.

Порядок согласования и требования к необходимым документам для процедуры исключения объектов из реестра памятников позже утвердит правительство России. Поправки к закону «об объектах культурного наследия народов Российской Федерации» Госдума приняла 7 июля.