Туристический поезд в Карелию, ремонт Литейного моста и компенсация ОСАГО: что ждет петербуржцев в августе

Первые больничные для самозанятых

В августе Социальный фонд перечислит пособия участникам эксперимента по добровольному страхованию, который стартовал в начале 2026 года. Получить деньги смогут те, кто вступил в программу в январе, внес первый взнос в феврале и закрыл листок нетрудоспособности в августе. Размер пособия зависит от выбранной страховой суммы — 35 или 50 тысяч рублей, страхового стажа и продолжительности участия в программе. Эксперимент распространяется только на обычные больничные и не предусматривает выплаты по беременности и родам и по уходу за ребенком до полутора лет.