Туристический поезд в Карелию, ремонт Литейного моста и компенсация ОСАГО: что ждет петербуржцев в августе

Центробанк получит контроль над сервисами рассрочки, самозанятым перечислят первые выплаты по больничным листам, а трафик в отечественном мессенджере MAX станет бесплатным. О главных новостях августа — в материале Собака.ru.
Налоговые уведомления на «Госуслугах»
С 1 августа россияне с подтвержденной учетной записью автоматически получают в личном кабинете документы об уплате сборов за недвижимость, транспорт, землю и доходы физических лиц. Подавать отдельное заявление для этого больше не требуется. Изменения не затронут тех, кто ранее отказался от получения документов через портал: им продолжат отправлять заказные письма или размещать информацию в личном кабинете на сайте ФНС. Получить документы также можно под расписку в налоговой инспекции или МФЦ.
Возврат части стоимости ОСАГО
С 1 августа при отказе от договора обязательного страхования автогражданской ответственности до начала его действия компании возвращают уплаченную премию. Из нее вычтут расходы на ведение дела и отчисления в компенсационные фонды. Деньги должны перечислить в течение 14 календарных дней после получения заявления. Ранее стоимость полиса не возвращали, даже если он еще не начал действовать.
Ужесточение контроля за сервисами рассрочки
С 1 августа Банк России начал проверять компании, которые позволяют оплачивать покупки частями без оформления кредита. При обнаружении скрытых комиссий, навязанных страховок и других нарушений регулятор сможет потребовать их устранить, ограничить работу оператора или исключить его из реестра. На принятие решения у Центробанка будет до 90 рабочих дней.
Продление запрета на экспорт бензина
С 1 августа действующие ограничения сохранили до 31 января 2027 года. Для непосредственных производителей бензина эта мера действует со 2 апреля, а для поставщиков дизельного топлива — с 8 июля. При этом с 1 сентября производителям снова разрешат вывозить дизельное и судовое топливо, а также газойли. Исключения предусмотрены для поставок по межправительственным соглашениям и оказания гуманитарной помощи иностранным государствам.
Бесплатный трафик в Max
С 1 августа абоненты МТС, «МегаФона», «Билайна» и Т2 могут звонить, отправлять сообщения и пересылать файлы в мессенджере без расходования пакета гигабайтов. Операторы объяснили решение тем, что платформа стала «частью цифровой инфраструктуры государства», а эти изменения помогут сформировать «единую информационную среду». В прошлом месяце Max удалили из магазинов Google Play и App Store.
Первые больничные для самозанятых
В августе Социальный фонд перечислит пособия участникам эксперимента по добровольному страхованию, который стартовал в начале 2026 года. Получить деньги смогут те, кто вступил в программу в январе, внес первый взнос в феврале и закрыл листок нетрудоспособности в августе. Размер пособия зависит от выбранной страховой суммы — 35 или 50 тысяч рублей, страхового стажа и продолжительности участия в программе. Эксперимент распространяется только на обычные больничные и не предусматривает выплаты по беременности и родам и по уходу за ребенком до полутора лет.
Туристический поезд через Кижи, Выборг и Рускеалу
С 14 августа «РЖД Тур» запустит четырехдневный маршрут «Гранд Карелия». В программу войдут Петрозаводск, Медвежьегорск, остров Кижи, горный парк «Рускеала» и Выборг. Днем пассажиры будут отправляться на экскурсии, а ночью — переезжать к следующей точке и спать в вагонах. Туристам предложат две программы — «Жаворонки» и «Совы»: они охватывают одни и те же места, но отличаются порядком и временем посещения. В стоимость включены проезд, питание, трансферы, экскурсии и входные билеты.
Завершение ремонта Литейного моста
С 2 августа автомобили будут проезжать по уже обновленным средним полосам, а дорожники займутся крайними. Последним этапом станет замена асфальта на съездах. С 12 августа перекроют проезд с Пироговской набережной и на набережную Кутузова, а 13 августа — с Воскресенской набережной и на Арсенальную. Работы начались 14 июля. Закончить их планируют к 14 августа. Всего специалисты обновят более 11,5 тысячи квадратных метров покрытия.
Сезонные точки с арбузами
С 1 августа в Петербурге началась официальная торговля бахчевыми. Разрешенные места будут работать до 15 октября во всех районах города. Проверить законность продажи можно по QR-коду: он содержит сведения о владельце, договоре и назначении участка. Все адреса также отмечены значком «арбузики» в Региональной геоинформационной системе (РГИС). Разносная торговля у большинства станций метро, в парках, возле остановок и на ряде дорог остается запрещенной.
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